discarica sequestrata gli sfalci andranno al centro anconambiente

La recente chiusura della discarica di Agugliano, sequestrata nell’ambito di un’indagine delicata, ha sollevato forti preoccupazioni per la gestione degli sfalci. Tuttavia, grazie all’intervento di Confartigianato Ancona e alla collaborazione con AnconaAmbiente, un nuovo accordo assicura che gli sfalci verranno inviati al centro di raccolta di AnconaAmbiente. Questa soluzione rappresenta un passo importante verso la sostenibilità e la tutela del nostro territorio, garantendo continuità e sicurezza nella gestione dei rifiuti verdi.

La questione sfalci sollevata dal Carlino dopo il sequestro della discarica di Agugliano nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda, potrebbe aver trovato una soluzione grazie all’interessamento di Confartigianato Ancona che ha trovato un’intesa con AnconaAmbiente per le imprese del settore. "A seguito della chiusura del centro di raccolta alla Chiusa di Agugliano, avvenuta il 29 aprile 2025, Confartigianato – in rappresentanza delle imprese del verde specializzate nella cura e manutenzione del paesaggio – si è prontamente attivata, dopo le numerose segnalazioni ricevute, per trovare una soluzione al problema del conferimento degli sfalci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it