Diritto allo studio e carriera alias | Senza il 46% dei transgender lascia

Il diritto allo studio non è solo un diritto, ma un ponte verso l'inclusione e il rispetto della diversità. La carriera alias rappresenta uno strumento fondamentale per garantire alle persone transgender di vivere la scuola con dignità, chiamandole col nome che rispecchia la loro identità. Tuttavia, troppo spesso, l'assenza di tutela alimenta il bullismo, causando l'abbandono scolastico di quasi metà degli studenti transgender. È ora di cambiare rotta e sostenere ogni studente nel suo percorso di crescita e autodeterminazione.

Il diritto allo studio passa anche dalla possibilità di accedere alla “carriera alias”. È un accordo di riservatezza tra lo studente, la famiglia e la scuola che permette alle persone transgender di essere chiamate col nome “di elezione”, corrispondente al genere in cui si riconoscono, diverso da quello di nascita. Non vuol dire assecondare un capriccio: il bullismo in assenza di tutele in quest’ambito causa l’abbandono scolastico del 46% dei giovani trans italiani in base a una stima dell’Agedo (Associazione genitori di omosessuali, ndr), che ieri, insieme a Rete Lenford, ha organizzato un incontro di sensibilizzazione col patrocinio del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diritto allo studio e carriera alias: "Senza il 46% dei transgender lascia"

