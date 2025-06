DIRETTA Serie B Playout Salernitana-Sampdoria 1-0 | gol Ferrari! LIVE

L'ultima battaglia della Serie B 2024/2025 è arrivata: il playout tra Salernitana e Sampdoria si infiamma in un match decisivo, culminato con il gol di Ferrari che ha deciso tutto. Una sfida tra cuore e nervi saldi, che chiude un campionato lungo e complesso, segnato da numerose crisi extra campo. La tensione è alle stelle: chi lascerà il sogno cadetto? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa notte memorabile.

Atto finale del campionato di Serie B, stagione 20242025 con il ritorno del playout, tra i campani e i liguri: match decisamente infuocato Ultima sfida, dentro o fuori, e poi chiuderà i battenti anche il lunghissimo campionato cadetto, frenato da problemi extra campo e non solo. Salernitana-Sampdoria, un frame dell’andata (LaPresse) – Calciomercato.it La Salernitana dell’allenatore Pasquale Marino, dopo il rinvio per l’intossicazione alimentare di ventuno tesserati dopo la sfida dell’andata, ospita la Sampdoria per il ritorno dei playout. I padroni di casa, dopo una stagione complicata, devono compiere un miracolo sportivo per riuscire a restare in Serie B: si parte, infatti, dal 2-0 del ‘Luigi Ferraris’ di Genova grazie alle reti realizzate da Muelensteen e Curto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie B Playout, Salernitana-Sampdoria 1-0: gol Ferrari! LIVE

