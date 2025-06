DIRETTA Europei Under 21 Germania-Italia | Formazioni Ufficiali LIVE

Non perdere l’emozione di vivere in tempo reale il quarto di finale degli Europei Under 21 tra Germania e Italia, due Nazionali imbattute pronte a sfidarsi alla MOL Arena di Dunajska Streda. La tensione è alle stelle: chi avanzerà alle semifinali? Resta con noi per aggiornamenti, formazioni ufficiali e tutte le emozioni di questa sfida mozzafiato!

Calciomercato.it vi offre il match della ‘MOL Arena’ tra i teutonici di Di Salvo e gli Azzurrini di Nunziata in tempo reale La Germania e l’ Italia si affrontano a Dunajska Streda in una gara di sola andata valida come ultimo quarto di finale degli Europei Under 21 in Slovacchia. Una sfida tra due Nazionali ancora imbattute che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, che sarà diretta dall’arbitro lituano Lukjancukas. I giocatori dell’Italia Under 21 (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono arrivati a questo appuntamento dopo aver battuto la Romania nella gara di esordio ed i padroni di casa della Slovacchia nella seconda giornata, sempre con il risultato di 1-0, prima del pareggio contro la Spagna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Europei Under 21, Germania-Italia | Formazioni Ufficiali LIVE

