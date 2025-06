Diplomazie esauste | l’Europa senza potere di fronte al conflitto

L’Europa, con la sua lunga tradizione diplomatica, si trova oggi a un bivio: se da un lato ha cercato di mantenere la pace attraverso il diritto, dall’altro si trova impotente di fronte alle crisi attuali. La sua debolezza militare e le decisioni spesso inefficaci mettono a rischio il suo ruolo nel mondo. È tempo di riflettere su come rafforzare la sua posizione e ridare forza alla sua diplomazia.

La diplomazia europea ha una grande tradizione ma non ha più alcun potere. Non ha dietro si sé la deterrenza militare. Procede da anni per sentenze apodittiche di tipo giuridico, secondo il canone.

