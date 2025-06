Dipinti sculture e foto | opere in mostra a Rocca Brivio

Immergetevi in un viaggio tra arte e innovazione: a Rocca Brivio, la mostra collettiva Micorriza apre le sue porte alla creatività internazionale. Dall’eleganza dei dipinti alle sculture coinvolgenti, passando per fotografie che raccontano storie uniche, questa esposizione unisce artisti affermati e talenti emergenti. Un’occasione imperdibile per scoprire nuove prospettive e lasciarsi ispirare dall’arte contemporanea in un contesto storico straordinario. Non perdete l’appuntamento con questa esperienza unica.

Artisti internazionali, come Maria Jannelli, Louise Manzon e Giuliano Cataldo Giancotti, accanto a nomi emergenti e docenti dell’Accademia di Brera. Questi gli artisti che, tra dipinti, sculture e fotografie, espongono le loro opere nella mostra collettiva Micorriza, ospitata a Rocca Brivio nell’ambito dell’omonimo festival che, ieri o oggi, porta nell’antica villa del Seicento un mix di creatività, riflessione e approfondimento. Inaugurata ieri alle 17, la due giorni di arte e cultura resterà in agenda fino alle 19 di oggi: accanto alla possibilità di visitare la mostra, anche presentazioni di libri, letture e laboratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dipinti, sculture e foto: opere in mostra a Rocca Brivio

In questa notizia si parla di: dipinti - sculture - opere - mostra

In mostra i dipinti del prof di storia dell'arte morto nel 2021 che amava le opere a tema sacro - Tema sacro. La mostra "La buona pittura" rende omaggio ad Adelmo Calderoni, professore di storia dell'arte e talentuoso pittore, scomparso nel 2021.

Palio, in mostra i dipinti di Barbara Ponti dedicati alla manifestazione - Lunedì 12, nella sala dell'Albo pretorio della residenza municipale, è stata inaugurata la mostra dei dipinti di Barbara Ponti, dedicati al Palio di Ferrara.

’. (fino al 28 novembre 2025). ? Allestita nelle sale affrescate al piano terreno del museo, la mostra presenta un’accurata selezione di circa 150 opere, tra dipinti e sculture, mobilia, p Vai su Facebook

Alberto Giacometti in mostra a Marsiglia: sculture, dipinti e il tema centrale del vuoto; 25 mostre d’arte da non perdere in Italia nel 2025; Felice Casorati a Milano: 5 opere da non perdere in mostra a Palazzo Reale.

In mostra sculture di Lulù Nuti e dipinti di Karolina Szwed - L'istituto italiano di cultura di Varsavia ha inaugurato la mostra "Floor Level" con opere di scultura di Lulù Nuti e di pittura di Karolina Szwed, allestita presso la Bliss Gallery. Come scrive ansa.it

Dai dipinti alle sculture, a Sutri 'Poesia, Potere, Ironia' di Julio Larraz - Dipinti, sculture e opere su carta che rappresentano i temi centrali della poetica di Julio Larraz, uno degli artisti latino- Scrive adnkronos.com