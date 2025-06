Difensore e attaccante le priorità Si cerca il sostituto di Pio Esposito

Difensore e attaccante: le priorità sono chiare mentre il mercato si prende una pausa riflessiva. La ricerca del sostituto di Pio Esposito rappresenta una tappa cruciale per rinforzare la rosa aquilotta. Solo dopo il 30 giugno si accenderanno le luci sui nuovi colpi, con il DS Stefano Melissano al lavoro in stretta sintonia con mister Luca D’Angelo. Allo stato attuale, ciò di cui necessita la squadra con...

È un momento di stasi e di riflessione per il mercato in generale e per quello aquilotto in particolare. Solo dopo il 30 giugno si inizieranno ad affondare i primi colpi, con il ds Stefano Melissano che ha già sondato il terreno con vari giocatori che potrebbero fare al caso dello Spezia. Il tutto in piena sintonia con mister Luca D'Angelo, con il quale le interlocuzioni sono giornaliere. Allo stato attuale, ciò di cui necessita la squadra con urgenza sono un difensore centrale in grado di sostituire Bertola e un attaccante che non faccia rimpiangere Pio Esposito, entrambi italiani. Sono queste le priorità da soddisfare entro la data del ritiro.

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

Perugia Calcio: Priorità di Mercato per Difensore e Centrocampista - Aprile segna il mese della pianificazione per il Perugia, con focus su difensore e centrocampista come priorità di mercato.

La #Roma ha quattro priorità sul mercato • Un attaccante • Un esterno destro • Un centrocampista centrale • Un difensore #calciomercato Vai su X

Nicolas Jackson non è più incedibile: il Chelsea potrebbe farlo partire in questa sessione estiva di calciomercato ? Il giocatore piace al Napoli. Gli azzurri preferiscono, però, dare priorità a Lucca e Nunez come profili L'attaccante in Italia sarebbe stato son Vai su Facebook

