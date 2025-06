Diego Armando Maradona e la mano di Dio | quel gol è ancora memorabile

un dibattito appassionato tra appassionati di calcio di tutto il mondo. Quel 22 giugno 1986, Maradona divenne leggenda, non solo per la genialità del suo gesto, ma anche per il suo impatto duraturo sulla storia dello sport. La sua “mano di Dio” rimane un simbolo di astuzia e controversia, un episodio che ancora oggi suscita emozioni e riflessioni profonde, alimentando il fascino eterno di quel mitico gol 232.

Il 22 giugno 1986, allo Stadio Azteca di Città del Messico, Diego Armando Maradona scrisse una pagina indelebile della storia del calcio: con il suo controverso gol della “ mano di Dio ” nei quarti di finale del Mondiale contro l’Inghilterra, il Pibe de Oro non si limitò a portare l’Argentina verso la vittoria del torneo, ma creò anche un mito che a quasi 40 anni di distanza continua a dividere e affascinare i tifosi, e tuttora alimenta dibattiti sul contesto storico e sportivo di quel gesto. L’incontro tra Argentina e Inghilterra ai Mondiali del 1986 non era infatti una semplice partita di calcio: quattro anni prima, la Guerra delle Falkland aveva opposto i due Paesi in un conflitto aspro, lasciando ferite aperte soprattutto per l’Argentina. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Diego Armando Maradona e la mano di Dio: quel gol è ancora memorabile

In questa notizia si parla di: diego - armando - maradona - mano

Di Lorenzo può raggiungere il record di Diego Armando Maradona - Stasera, durante la sfida con il Cagliari, Giovanni Di Lorenzo ha l'opportunità di eguagliare un grande record di Diego Armando Maradona.

#Calcio Esattamente 39 anni fa, il #22 giugno 1986, la 'Mano de Dios'. Diego Armando #Maradona in Argentina-Inghilterra (incontro valevole per i quarti di finale dei Mondiali di calcio in Messico), segnò il gol che passò alla storia Vai su X

22 giugno 1986. Allo stadio Azteca di Città del Messico andrà in scena un Argentina-Inghilterra valido per i quarti di finale di Coppa del Mondo che vedrà Diego Armando Maradona assoluto protagonista, mettendo in mostra tutto il suo essere. Il primo goal riec Vai su Facebook

Sono passati 39 anni dal 'Mano de Dios' e dal 'Gol del Secolo' di Maradona; Maradona, la maglia della 'Mano de Dios' venduta a una cifra-record; Quando Francisco chiese a Diego quale fosse la mano de Dios.

Dalma Maradona ha rivelato il regalo più strano di Diego: "Gliel'ho restituito e si è arrabbiato" - Diego Armando Maradona ha sempre attirato l'attenzione per la sua personalità e il suo carattere fuori dagli schemi. Come scrive msn.com

Maradona, venduto all’asta il pallone del gol de La Mano de Dios: oltre 2 milioni di euro - È stato venduto il pallone del gol de La mano de Dios di Diego Armando Maradona, messo all’asta lo scorso ottobre. Scrive gauchonews.it