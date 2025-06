diciotto donne da pescara al campidoglio per una sfilata contro la violenza di genere

Nel cuore pulsante di Roma, diciotto coraggiose donne da Pescara si sono trasformate in ambasciatrici di speranza e solidarietà. La loro sfilata contro la violenza di genere, sulla suggestiva terrazza dei Fori Imperiali, ha acceso un forte messaggio di lotta e rivendicazione. Un gesto potente, che unisce territori e cuore per dire basta a ogni forma di violenza e silenzio. La loro voce ora risuona anche nel cuore della capitale, aprendosi a un futuro di rispetto e uguaglianza.

Nel cuore di Roma, in Campidoglio sulla terrazza dei Fori Imperiali, nel pomeriggio del 10 giugno diciotto donne provenienti dall'Abruzzo hanno sfilato per conto dell'associazione Aps "Quello che le donne non dicono", in collaborazione col negozio "L'Horo di Ely" (trasferitosi recentemente da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it