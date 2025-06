Diciotto donne da Pescara al Campidoglio per una sfilata contro la violenza di genere

Diciotto donne da Pescara hanno conquistato il cuore di Roma con una sfilata simbolica contro la violenza di genere, portando in passerella coraggio, dignità e speranza. Nel suggestivo scenario della terrazza dei Fori Imperiali, queste protagoniste hanno lanciato un messaggio forte e chiaro, dimostrando che la voce delle donne può risuonare oltre ogni confine. Un gesto che invita tutti a riflettere e agire per un mondo più sicuro e giusto.

Nel cuore di Roma, in Campidoglio sulla terrazza dei Fori Imperiali, nel pomeriggio del 10 giugno diciotto donne provenienti dall'Abruzzo hanno sfilato per conto dell'associazione Aps "Quello che le donne non dicono", in collaborazione col negozio "L'Horo di Ely" (trasferitosi recentemente da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Diciotto donne da Pescara al Campidoglio per una sfilata contro la violenza di genere

In questa notizia si parla di: donne - diciotto - campidoglio - pescara

Diciotto donne da Pescara al Campidoglio per una sfilata contro la violenza di genere - Nel cuore pulsante di Roma, diciotto coraggiose donne da Pescara si sono trasformate in ambasciatrici di speranza e solidarietà.

Diciotto donne da Pescara al Campidoglio per una sfilata contro la violenza di genere; Diciotto donne da Pescara al Campidoglio per una sfilata contro la violenza di genere; Donne di “L’Horo di Ely” di Pescara sfilano nella Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma, terrazza sui Fori Imperiali.

Le donne di "L'Horo di Ely" di Pescara sfilano nella Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma, terrazza sui Fori Imperiali - Nel cuore di Roma, dove la pietra racconta millenni e i Fori Imperiali si aprono come un libro scolpito dal tempo, nel pomeriggio del 10 giugno 2025 (dalle 17. Segnala agenziastampaitalia.it

Violenza donne: Campidoglio, non spegneremo città - Noi non lo faremo anche perchè i rincari non andranno a impattare sulla sicurezza dei cittadini". ansa.it scrive