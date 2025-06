Diana LeGrand e Stephanie Sims Flack ai violini e Massimiliano Soriente al pianoforte sabato 28 giugno ore 21 Auditorium di Santa Chiara

Preparati a un’indimenticabile serata di musica il 28 giugno all’auditorium di Santa Chiara: Diana LeGrand e Stephanie Sims Flack ai violini, accompagnate da Massimiliano Soriente al pianoforte, ci condurranno in un viaggio tra stili e culture diverse. La musica come linguaggio universale che unisce generazioni e provenienze, confermando ancora una volta il suo potere di creare ponti. Non mancare a questa straordinaria occasione di incontro e scoperta musicale!

Arezzo, 22 giugno 2025 – Musica al Centro - Diana LeGrand e Stephanie Sims Flack, violini Massimiliano Soriente, pianoforte sabato 28 giugno ore 21 Auditorium di Santa Chiara Ancora la musica come strumento di incontro e di commistione di linguaggi, stili, generi, ma anche di provenienze e generazioni. Questi i connotati del prossimo evento che segue il concerto di martedì scorso dell’ensemble americano WASHINGTON PRELUDIO STRINGS con il quale si sono esibiti anche gli allievi della classe di violino del Centro Studi Musicali della Valtiberina. In piena continuità, anche in questa seconda occasione, si esibiranno le due violiniste Diana LeGrand e Stephanie Sims Flack, direttori musicali dell’ensemble americano e concertiste di ampia notorietà, a fianco del nostro giovane e promettente pianista Massimiliano Soriente, nell’intento di consolidare il rapporto tra le nostre realtà in vista di future nuove collaborazioni e sovrapposizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diana LeGrand e Stephanie Sims Flack, ai violini e Massimiliano Soriente, al pianoforte sabato 28 giugno ore 21 Auditorium di Santa Chiara

