Di Gregorio ancora protagonista | il portiere pensa già al Manchester City! Il messaggio dopo Juve Wydad gasa i tifosi – FOTO

Michele Di Gregorio, ancora protagonista con la Juventus, si distingue per il suo spirito combattivo e i momenti di grande bravura tra i pali. Dopo aver superato il Wydad Casablanca a Philadelphia, il portiere ha condiviso un messaggio sui social che ha gasato i tifosi e alimentato le speranze di una grande stagione. Scopriamo cosa ha scritto e come ha esaltato l’entusiasmo dei supporter bianconeri.

Di Gregorio, il messaggio dopo Juve Wydad gasa i tifosi. Cosa ha scritto sui social l'estremo difensore dei bianconeri – FOTO. La Juve  ha superato anche il Wydad Casablanca  a Philadelphia nel secondo match del Mondiale per Club. Protagonista Di Gregorio con almeno un altro super intervento nel corso della partita. Ecco il suo messaggio social. DI GREGORIO – «Altri 3 punti fondamentali per il nostro percorso! Siamo agli ottavi. Ora pensiamo già alla prossima partita».