Di Gregorio a DAZN | Abbiamo fatto una gara giusta peccato solo per il gol subito Se possiamo arrivare fino in fondo a questa competizione? Quando sei la Juve l’obiettivo è quello

Michele Di Gregorio, portiere della Juve, ha analizzato con sincerità la sfida contro il Wydad, sottolineando l’importanza di non sottovalutare mai nessun avversario. Nonostante una prestazione solida, il gol subito ha rappresentato un peccato. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, puntando a raggiungere traguardi ambiziosi come la qualificazione al finale del Mondiale per Club. Se continueremo così, questa squadra può davvero arrivare lontano.

Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PAROLE – «Abbiamo parlato sia prima della partita scorsa che prima di questa partita con il mister: ci siamo detti di non sottovalutare mai nessuno. Abbiamo fatto una gara giusta. Peccato per il gol, perché eravamo completamente in controllo del risultato sul 2-0. Poi sul 2-1 loro hanno preso un po' di coraggio. Non abbiamo rischiato tanto, ma devi sempre stare attento quando sei in vantaggio di una lunghezza.

