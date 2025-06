Di Donna | L' amministratore di Aeroporti di Puglia ha chiesto a Volotea di puntare su Bari

In un clima di polemiche infuocate, Nicola Di Donna, esponente di Forza Italia, accusa duramente Antonio Maria Vasile, presidente di Volotea, coinvolgendo direttamente Aeroporti di Puglia. La richiesta di concentrare gli investimenti su Bari ha acceso un acceso dibattito sulla trasparenza e le strategie dell'aviation in Puglia. Mentre le tensioni aumentano, il futuro dei collegamenti aeroportuali nella regione si fa sempre più incerto, e le polemiche sembrano destinare a perdurare.

BRINDISI - "Vasile la smetta di prenderci in giro. Il ceo di Volotea ha confessato che è stata proprio Aeroporti di Puglia a chiedere di puntare su Bari". Durissime le critiche di Nicola Di Donna, rappresentante politico di Forza Italia a Brindisi, riferite ad Antonio Maria Vasile, presidente del.

