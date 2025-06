Detenzione abusiva di munizioni denunciato 32enne

Un episodio che desta preoccupazione ha visto coinvolto un 32enne di Terracina, denunciato dai Carabinieri per detenzione abusiva di munizioni. La scoperta all’interno della sua abitazione di circa 15 cartucce ha sollevato nuovi interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle norme. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Detenzione abusiva di munizioni, con questa accusa un uomo di Terracina è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione. Si tratta di un 32enne già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno trovato nella sua disponibilità , all'interno della sua abitazione, circa 15 cartucce per.

