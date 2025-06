Detenuti si rifiutano di entrare nelle celle e fanno esplodere bombolette di gas disordini in un carcere abruzzese

Una notte di tensione e caos nel carcere di Castrogno, Teramo, dove i detenuti hanno inscenato disordini incendiando bombolette di gas e rifiutandosi di entrare nelle celle. La situazione è apparsa critica per diverse ore, mettendo a dura prova la sicurezza e il lavoro delle forze dell'ordine. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della gestione delle carceri e della sicurezza negli istituti penitenziari italiani.

Altissima tensione, nella serata di sabato 21 giugno, nel carcere Castrogno di Teramo. «La situazione è stata per ore molto grave», denuncia Giuseppe Pallini, segretario provinciale del sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). «Alle ore 19» riferisce il sindacalista, «i detenuti di.

