Derubati gli angeli dei trapianti Via pc e telefonini dalla sede L’appello | Aiutateci a ripartire

Un gesto ignobile ha sconvolto la sede fiorentina del Nopc, gli "angeli dei trapianti" che da oltre 30 anni si dedicano a salvare vite in tutto il mondo. Ladri senza cuore hanno saccheggiato computer e telefonini cruciali per le operazioni di donazione, mettendo a rischio un lavoro di speranza e generosità . Ora più che mai, abbiamo bisogno del vostro sostegno: aiutateci a ripartire e a continuare a regalare vita.

di Luca Boldrini È proprio il caso di definirli ladri senza cuore. Sono quelli che ieri notte hanno messo a soqquadro e svaligiato la sede fiorentina del Nopc-Nucleo operativo di protezione civile, l’associazione fiorentina che da oltre 30 anni viaggia per il mondo trasportando le cellule necessarie per i trapianti dei malati di leucemia. Tutti li conoscono come "angeli dei trapianti" e da circa un anno e mezzo hanno una nuova casa in via Pisana, accanto al cancello di villa Strozzi, dove si sono trasferiti dalla storica sede dello Statuto. Gli esperti di logistica dei trapianti hanno ricevuto la sgradita visita dei ladri che hanno forzato i sistemi di sicurezza, ignorato le telecamere interne e portato via alcuni computer portatili usati dalla centrale operativa (in particolare nelle situazioni di emergenza) e numerosi telefonini che vengono dati in dotazione ai volontari e al personale impegnati nelle missioni internazionali per trasportare il midollo osseo destinato ai pazienti in attesa di trapianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it