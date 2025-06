Derby Blue Limited Edition Il lancio in riviera con Clara

In un’atmosfera di raffinata eleganza sulla Riviera Romagnola, Conserve Italia ha svelato la Derby Blue Limited Edition Pompelmo Rosé, firmata dalla celebre cantante Clara. Un evento esclusivo che celebra l’eccellenza italiana nel settore agroalimentare, coinvolgendo imprenditori e leader del settore. La collaborazione tra talento musicale e tradizione gastronomica promette di conquistare i palati più esigenti, consolidando il ruolo di Conserve Italia come punto di riferimento nel rifornimento di qualità per i pubblici...

Una eccellenza italiana delle cooperative nel settore agroalimentare, ha come testimonial la cantante del momento. Ieri al Maré di Cesenatico è stato presentato il nuovo succo di frutta Derby Blue Limited Edition Pompelmo Rosé, firmato da Clara. All’iniziativa hanno partecipato numerosi imprenditori, il direttore generale Pier Paolo Rosetti ed il direttore marketing horeca Conserve Italia, Gabriele Angeli. Conserve Italia rifornisce i pubblici esercizi di tutta Italia, dove ha il 50 percento del mercato, il cui primo marchio è Yoga ed il secondo è proprio Derby. "Ci stiamo rinnovando – ha detto Rosetti –, con una gamma di succhi senza zuccheri aggiunti, che sono tutti prodotti biologici naturali, realizzati con frutti dei 14mila soci riuniti nelle nostre 36 cooperative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derby Blue Limited Edition. Il lancio in riviera con Clara

