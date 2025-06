Democrazia è partecipazione convegno a Montecitorio mercoledì 25 giugno

Il 25 giugno a Montecitorio, si apre un importante dialogo sulla partecipazione democratica. Nel convegno “Democrazia è partecipazione”, si rifletterà su un anno dalla settimana sociale di Trieste, per rafforzare il percorso di coinvolgimento civico e cittadino. Con i saluti della vicepresidente Anna Ascani e la diretta in webtv, l’evento si configura come un’occasione imperdibile per ascoltare e contribuire alla crescita della nostra democrazia.

ROMA – Mercoledì 25 giugno, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Democrazia è partecipazione – A un anno dalla settimana sociale di Trieste, un percorso che continua”. Sono previsti nell’occasione i saluti della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Democrazia è partecipazione”, convegno a Montecitorio mercoledì 25 giugno

