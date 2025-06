Deltaplano precipita sul Monte Bolettone | soccorsi in azione

Una giornata di tragedia e speranza si è svolta sul Monte Bolettone, dove un deltaplano è precipitato in un'area impervia ad Albavilla. Le squadre di soccorso sono immediatamente intervenute in una missione complessa per salvare i piloti coinvolti. La loro rapidità e professionalità potrebbero fare la differenza tra vita e morte, mentre il paese rimane in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei superstiti.

Paura sul Monte Bolettone, ad Albavilla, dove nel primo pomeriggio di oggi – intorno alle 15.20 – un deltaplano sarebbe precipitato in una zona impervia. L'allarme ha fatto scattare una complessa operazione di soccorso: sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco, i.

