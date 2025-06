Dell’artrosi che erode le cartilagini e limita i movimenti si conosce poco Eppure prima delle terapie può l’intervento precoce La Fondazione AILA lavora a informare e divulgare per tempo come ci racconta il suo fondatore Francesco Bove

L’artrosi, un nemico silenzioso che erode le cartilagini e limita i movimenti, è ancora poco conosciuta, ma la prevenzione precoce può fare la differenza. La Fondazione AILA, con il contributo del suo fondatore Francesco Bove, si dedica a informare e divulgare queste importanti informazioni. Scopri come riconoscere i segnali e adottare strategie per mantenere articolazioni sane, perché conoscere è il primo passo per contrastare questa condizione e preservare la qualità di vita.

L a articolazioni sono doloranti, i movimenti non più fluidi come una volta. Gli anni passano, l’artrosi arriva: non è un destino inevitabile, ma con l’età è molto frequente. Soprattutto dopo i 55 anni, specialmente al femminile: in Italia si stima ci siano almeno 4,5 milioni di persone con l’artrosi, che però colpisce “solo” il 9 per cento degli uomini a fronte di ben il 18 per cento delle donne. Gambe gonfie: quattro rimedi fai da te da provare a casa X Pensando anche a loro è nata la Fondazione AILA per la lotta all’Artrosi e all’Osteoporosi, che mira a migliorare la consapevolezza delle donne: «Solo se si comprende di avere la responsabilità della propria salute si può fare qualcosa per mantenerla a lungo» dice il professor Francesco Bove, ortopedico, chirurgo specialista e presidente di Fondazione AILA. 🔗 Leggi su Iodonna.it