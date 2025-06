Delitto di Garlasco spunta audio con le minacce al testimone Muschitta | cosa dicevano Marchetto e Sportiello

Nel caso Garlasco, un audio sconvolgente potrebbe cambiare le carte in tavola, rivelando minacce rivolte al testimone Muschitta. Cosa dicevano Marchetto e Sportiello? Questa scoperta potrebbe mettere in discussione l’affidabilità di Muschitta, forse vittima di pressioni e intimidazioni. Un passo decisivo che potrebbe riscrivere la dinamica del delitto e la verità sull’intera vicenda.

Un audio potrebbe ribaltare la posizione di Muschitta, considerato testimone inaffidabile nel caso Garlasco, forse vittima di minacce. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, spunta audio con le minacce al testimone Muschitta: cosa dicevano Marchetto e Sportiello

In questa notizia si parla di: garlasco - audio - minacce - testimone

Garlasco, l’audio choc sul testimone: “Aveva visto lei, perché ha cambiato versione” - Un nuovo audio inedito scuote le fondamenta del caso Garlasco, riportando alla luce dettagli finora sconosciuti.

Potremmo definire questo testimone non uno “stupido” che ha preso un abbaglio, ma una persona spaventata da minacce? #Garlasco @giusbrindisi @Rita_Cavallaro @Tommasocerno @zona_bianca @tempoweb Vai su X

Negli ultimi giorni molte, troppe sono state le indiscrezioni, molte da confermare per altro, diffuse su Chiara Poggi, barbaramente uccisa a Garlasco nel 2007 e per il cui omicidio è stato condannato il fidanzato. Una narrazione a latere della attività d’indagine c Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, spunta audio con le minacce al testimone Muschitta: cosa dicevano Marchetto e Sportiello; Garlasco, audio choc che cambierebbe tutto: Il testimone Muschitta minacciato per stare zitto; Delitto di Garlasco, spunta l’audio DECISIVO per il testimone Muschitta: “L’hanno minacciato per via di quelle due ragazze lì”. Ma chi sono? E gli effetti sull’omicidio di Chiara Poggi….

Garlasco, l'audio choc dell'ex maresciallo che cambierebbe tutto: «Il testimone Muschitta? Minacciato per stare zitto» - Un audio del 2022 potrebbe mescolare ancora una volta le carte in tavola sul delitto di Chiara Poggi. ilmessaggero.it scrive

Delitto di Garlasco, spunta audio con le minacce al testimone Muschitta: cosa dicevano Marchetto e Sportiello - Un nuovo adio lascia supporre che il testimone Muschitta ritrattò le parole sull'omicidio di Garlasco perché vittima di minacce ... Scrive virgilio.it