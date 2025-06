Decreto sport approvato slitta la nomina del commissario per gli stadi

Il mondo dello sport italiano si prepara a nuove sfide, con un decreto approvato dal Consiglio dei ministri che introduce misure urgenti per eventi di grande portata. Tuttavia, la nomina del commissario per gli stadi viene rimandata, evidenziando l'importanza di garantire un’organizzazione efficiente e internazionale. Questa decisione sottolinea il forte impegno dell’Italia nel rispettare gli impegni globali, in vista di un futuro ricco di emozioni e successi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per l'organizzazione di grandi eventi sportivi e per altri ambiti connessi al mondo dello sport. La proposta, avanzata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, mira a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, in particolare per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Obiettivi del decreto-legge sport. Il provvedimento contiene disposizioni specifiche per sostenere l'organizzazione di alcuni dei principali eventi sportivi in programma in Italia nei prossimi anni.

