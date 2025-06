Decreto Sicurezza la Lega propone il Codice Blu | ecco cos’è

Il Decreto Sicurezza approvato rappresenta un passo deciso per rafforzare ordine e tutela nel nostro Paese. La Lega propone un'innovazione chiamata “Codice blu”, volta a proteggere le forze dell'ordine dall'automatismo di indagare in caso di uso legittimo della forza. Un tema delicato e cruciale, che apre il dibattito su come garantire sicurezza e giustizia senza compromessi. La questione è ancora aperta: scopriamo insieme i dettagli.

ROMA – “Il Decreto Sicurezza è legge, finalmente: sgomberi immediati per chi occupa abusivamente una casa, arresto per le borseggiatrici incinte o che sfruttano bimbi piccoli, tutela per le Forze dell’ordine. La Lega ha una proposta in più. La chiamiamo “Codice blu”: lo stop all’automatismo di indagare agenti che nell’esercizio del loro lavoro si difendono e feriscono o purtroppo uccidono dei malviventi. E ancora, sul tavolo c’è il tema della castrazione chimica per pedofili e stupratori”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini. “La sicurezza è un allarme in tante città, non solo in periferia ma anche in centro, e su questo la Lega ha le idee chiare”, aggiunge Salvini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Decreto Sicurezza, la Lega propone il Codice Blu: ecco cos’è

