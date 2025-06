Decise in prefettura misure di prevenzione per gli incendi boschivi

Il 18 giugno, nella sala di protezione civile della prefettura di Pescara, si è svolta una riunione cruciale per pianificare le misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista dell’estate 2025. Presieduta dal prefetto Flavio Ferdani, l'incontro ha messo in luce l'importanza di un’efficace strategia di tutela del patrimonio naturale e delle comunità locali. Un passo decisivo per garantire un'estate più sicura e sostenibile.

Si è tenuta il 18 giugno, nella sala di protezione civile della prefettura di Pescara, la riunione per la pianificazione delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione estiva 2025. A presiederla il prefetto Flavio Ferdani, che ha richiamato l'attenzione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Decise in prefettura misure di prevenzione per gli incendi boschivi

In questa notizia si parla di: prefettura - prevenzione - incendi - boschivi

Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi: vertice operativo in prefettura - attori coinvolti nella tutela del patrimonio naturale, ha sottolineato l'importanza di un’azione coordinata e tempestiva per proteggere i nostri paesaggi.

Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi: vertice operativo in prefettura https://ift.tt/gd1L5aG https://ift.tt/ViwR1bJ Vai su X

Incendi boschivi: in Prefettura a Salerno il punto sulle misure di prevenzione per l’estate 2025 https://www.rtalive.it/2025/06/prevenzione-incendi-boschivi-salerno-2025/166700 #rtalive #regionecampania #ProtezioneCivileRegionale #protezionecivilenazional Vai su Facebook

Prevenzione incendi boschivi per la stagione estiva 2025; Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi: vertice operativo in prefettura; Campagna Estiva '25 per la Prevenzione degli Incendi Boschivi.

Prevenzione incendi boschivi: riunione di coordinamento in Prefettura, il vademecum per evitarli - Alla luce della variabilità degli scenari di rischio connessi anche ai cambiamenti climatici, la riunione svoltasi in Prefettura ha rappresentato una preziosa occasione per chiarire i passaggi sulle p ... Da infocilento.it

Incendi boschivi, riunione in Prefettura a Reggio: potenziato il piano per l’estate 2025 - Pianificate azioni concrete contro gli incendi boschivi, con l’utilizzo di droni e la collaborazione delle associazioni locali ... Scrive citynow.it