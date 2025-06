Decise in prefettura misure di prevenzione per gli incendi boschivi

Il 18 giugno, nella sala di protezione civile della Prefettura di Pescara, si è svolta una riunione cruciale per pianificare le misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi della prossima estate 2025. Presieduta dal Prefetto Flavio Ferdani, l'incontro ha sottolineato l'importanza di un’azione coordinata per salvaguardare il nostro patrimonio naturale. Un passo deciso verso una stagione più sicura e protetta, che vede coinvolti istituzioni e comunità per un impegno condiviso.

Prevenzione e contrasto agli incendi boschivi: vertice operativo in prefettura - attori coinvolti nella tutela del patrimonio naturale, ha sottolineato l'importanza di un’azione coordinata e tempestiva per proteggere i nostri paesaggi.

Incendi boschivi: in Prefettura a Salerno il punto sulle misure di prevenzione per l’estate 2025 https://www.rtalive.it/2025/06/prevenzione-incendi-boschivi-salerno-2025/166700 #rtalive #regionecampania #ProtezioneCivileRegionale #protezionecivilenazional Vai su Facebook

