Death Stranding 2 | On the Beach trapela in rete un video gameplay che mostra la prima ora

A pochi giorni dal lancio ufficiale, Death Stranding 2: On the Beach cattura già l’attenzione degli appassionati grazie a un’insolita anteprima. Un YouTuber spagnolo, “ariel navarro rg”, ha condiviso online in anticipo la prima ora di gameplay, svelando dettagli intriganti e atmosfere coinvolgenti. Un episodio che alimenta l’attesa e suscita numerose domande su cosa ci riserverà questa nuova avventura. Ma cosa potrebbe significare questa fuga di notizie?

A pochi giorni dal lancio ufficiale, Death Stranding 2: On the Beach è già al centro dell’attenzione per un motivo inaspettato: è trapelata online la prima ora di gameplay. A pubblicare il filmato è stato un YouTuber spagnolo, “ariel navarro rg”, che è riuscito ad ottenere una copia del gioco in anticipo e ha caricato il contenuto sulla piattaforma ben prima dello scadere dell’embargo previsto per il 23 giugno. Il video, ancora online al momento della stesura di questa notizia, mostra l’intero primo segmento della campagna nella versione spagnola dell’esclusiva PlayStation 5. Il fatto che non sia stato ancora rimosso da Kojima Productions ha sorpreso molti, ma è probabile che venga oscurato a breve. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Death Stranding 2: On the Beach, trapela in rete un video gameplay che mostra la prima ora

