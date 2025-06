Dea abbandonata con i suoi 10 cuccioli oggi cerca una famiglia

deabbandonata con i suoi 10 cuccioli oggi cerca una famiglia. Dea è una dolce meticcia di taglia grande, affettuosa con chi impara a conoscere ma diffidente con gli estranei. Dopo aver affrontato l’abbandono e la crescita dei suoi cuccioli, ora la sua speranza è trovare qualcuno che possa donarle amore e fiducia. La sua storia ci ricorda quanto un gesto di gentilezza possa cambiare vite: perché non essere il suo nuovo inizio?

Dea è una dolce meticcia di taglia grande. Buona e affettuosa con chi impara a conoscere. ma diffidente e ottima guardiana con gli estranei, fu abbandonata insieme ai suoi 10 cuccioli un anno e mezzo fa. I cagnolini in questi mesi hanno trovato tutti una famiglia. Adesso la speranza dei.

