De Pieri avanza un’idea dalla Serie B! L’Inter ha una convinzione – Sky

Giacomo De Pieri, promettente talento dell’Inter Primavera campione, potrebbe presto intraprendere una nuova avventura in Serie B. La leva giovane, forte di qualità tecniche e leadership, attira l’interesse di una squadra del secondo livello che non vuole perdere tempo. L’Inter, invece, pare convinta dell’importanza di valutare con calma il suo futuro. Ma quali sono le reali prospettive di De Pieri e le strategie nerazzurre?

Giacomo De Pieri, emerso come uno dei migliori calciatori dell'Inter Primavera scudettata, potrebbe lasciare i nerazzurri – in prestito – in estate. Una squadra della Serie B ha dimostrato di fare sul serio per lui. LA SITUAZIONE – Giacomo De Pieri rappresenta uno dei talenti più interessanti del vivaio dell'Inter. Grazie alle sue qualità tecniche, alla leadership da lui mostrata all'interno del gruppo vittorioso dello scudetto nel Campionato Primavera e alle prospettive cui si accompagna il suo profilo, i nerazzurri sono convinti di avere tra le mani un talento molto interessante per il futuro.

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

Da Casale sul Sile all'esordio in Champions League con l'Inter: la favola di Giacomo De Pieri; Tennis Tracker: Cobolli e Darderi vincono ad Amburgo, Arnaldi avanza a Ginevra; Ripescaggi Serie C: tante big aspettano un posto al sole.

ESCLUSIVA – Inter U 23, ecco i primi 9 giocatori. Cosa succederà con Cocchi e De Pieri - L’Inter avanza verso il progetto Under 23, squadra che con ogni probabilità sarà allenata da Stefano Vecchi. Scrive fcinter1908.it

FCIN1908/ De Pieri al Mondiale per Club? Il punto tra richieste e volontà dell’Inter - Giacomo De Pieri è stato senza ombra di dubbio uno dei giovani talenti del vivaio dell'Inter che maggiormente si sono messi in luce nel corso della stagione. Come scrive fcinter1908.it