De Bruyne lo vuole a Napoli altro colpo da Manchester | ha già detto sì

Il nome di Kevin De Bruyne risuona come una vera rivoluzione nel calciomercato italiano: il centrocampista belga, già noto per la sua classe e visione di gioco, potrebbe rappresentare l'asso nella manica del Napoli nella prossima stagione. Con un'apertura ufficiale al trasferimento, l’azzurro sogno di rafforzare la squadra con un colpo internazionale diventa sempre più realizzabile. Il futuro del Napoli potrebbe cambiare grazie a questa opportunità unica.

Il belga può giocare un fattore chiave per il prossimo innesto in casa azzurra: c’è già una apertura al trasferimento in Campania L’arrivo di Kevin De Bruyne ha creato uno straordinario entusiasmo in quel di Napoli. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, hanno accolto il belga che è pronto ad una nuova avventura lontano da Manchester. Napoli, De Bruyne sogna Grealish – Calciomercato.it (LaPresse) Conte ha confermato la sua presenza sulla panchina azzurra per la prossima stagione e De Bruyne è stato il primo regalo. Chiaro però che serviranno nuovi innesti per affrontare l’anno, alla luce del doppio impegno campionato-Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it