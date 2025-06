Davide Mulfari l’ingegnere disabile che supera i limiti con l’intelligenza artificiale | Così ho creato la voce per darla a chi non ce l’ha

Davide Mulfari, giovane ingegnere informatico disabile, ha sfidato i limiti con l’intelligenza artificiale creando CapisciaME, un’app innovativa per dare voce a chi non ce l’ha. Premiato e celebrato, il suo progetto rappresenta un esempio di resilienza e talento. Tuttavia, chi dovrebbe investire e supportare spesso pone ostacoli invece di favorire l’innovazione. Ma Davide non si arrende: la sua determinazione continua a spingere avanti un sogno che può cambiare molte vite.

Ha progettato un'applicazione per dare voce a chi non ce l'ha. CapisciaME è stato premiato, celebrato e presentato in pompa magna ma chi ci dovrebbe investire e dare supporto invece di aiutare mette anche bastoni fra le ruote.Ma Davide Mulfari non si abbatte. Il giovane ingegnere informatico.

