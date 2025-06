Darmian | Stanchezza ultimo dei problemi! Creiamo tanto ma non concretizziamo

Matteo Darmian analizza la vittoria in rimonta dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds, sottolineando come, nonostante le sfide e le difficoltà, l’atteggiamento combattivo abbia fatto la differenza. In un calcio spesso caratterizzato da parole e poca concretezza, i nerazzurri hanno dimostrato che il vero successo nasce dalla determinazione, non dai semplici sforzi. La vittoria rilancia le ambizioni europee e pone l’accento sulla forza di volontà come chiave del successo.

Darmian commenta la vittoria in rimonta dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds. L’Inter conquista una preziosa vittoria in rimonta contro i giapponesi nel Mondiale per Club, rilanciando le proprie ambizioni nella competizione. Ne ha parlato in un’intervista a Inter TV. IN RIMONTA – Matteo Darmian, intervistato da Inter TV, ha analizzato il match con grande lucidità, riconoscendo le difficoltà incontrate ma anche l’atteggiamento mai rinunciatario della squadra: «Soffriamo perché produciamo tanto, facciamo grandi sforzi, ma non riusciamo a concretizzato al mole di lavoro che creiamo. Ma la verità è che non molliamo mai, anche nonostante il gol di svantaggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Darmian: «Stanchezza ultimo dei problemi! Creiamo tanto ma non concretizziamo»

In questa notizia si parla di: darmian - stanchezza - problemi - creiamo

Darmian sicuro: «Inter, la stanchezza non ci sta complicando le cose. Quel giocatore è molto importante» - Matteo Darmian si conferma un pilastro fondamentale per l’Inter, sempre pronto a dare il massimo senza lasciarsi travolgere dalla stanchezza.

Ancelotti: "Dal 26 maggio sarò CT del Brasile. Mai problemi con il Real Madrid, è una storia che finisce per molte ragioni" - Carlo Ancelotti, dal 26 maggio nuovo Commissario Tecnico del Brasile, ha commentato la sua scelta, dichiarando che la sua storia con il Real Madrid si conclude "per molte ragioni".

Mari e Togna - Inter in partenza per gli USA, con Chivu e lo staff anche Baccin, Marotta e Ausilio partiranno venerdì. La Rosa: Sommer, Martinez, DiGennaro Acerbi, Bastoni, Bisseck (in recupero dall’infortunio), Palacios Darmian, Dimarco Barella, Frattesi, Suci Vai su Facebook

Darmian: «Stanchezza ultimo dei problemi! Creiamo tanto ma non concretizziamo»; Bastoni: «Non siamo venuti in vacanza! Riabituiamoci a vincere».

Torino: problemi alla schiena per Darmian - Lavoro differenziato per Gazzi e Darmian, ancora alle prese con l'attacco di lombalgia avvertito ieri mattina. Segnala calciomercato.com

Inter-Lazio, problemi per Inzaghi: si fa male Darmian. E Asllani ammonito da diffidato - Problemi per Simone Inzaghi, che a metà del primo tempo perde per infortunio Matteo Darmian, vittima di un problema muscolare al flessore della coscia destra. Come scrive tuttomercatoweb.com