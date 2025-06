Darmian a Inter Tv | Ecco perchè abbiamo sofferto oggi Poi le parole al miele su Lautaro

Darmian a Inter TV spiega le ragioni delle difficoltà odierne, sottolineando gli sforzi che spesso non si traducono in risultati concreti. Tuttavia, la sua analisi va oltre, elogiando Lautaro e il suo contributo fondamentale. Dopo aver affrontato sfide e momenti di tensione, è evidente che la squadra ha ancora tanto da offrire e migliorare. Ecco perché, nonostante tutto, l’Inter continua a credere nel suo potenziale.

Matteo Darmian ha analizzato a Inter Tv la vittoria contro l'Urawa Red Diamonds, ecco le dichiarazioni dopo il Mondiale per Club. Matteo Darmian a Inter Tv ha analizzato la vittoria valida nel secondo match del Mondiale per Club contro l' Urawa Red Diamonds. Così il difensore dell' Inter. L'ANALISI DI DARMIAN – « Soffriamo perché produciamo tanto, facciamo grandi sforzi e a volte non riusciamo a concretizzare la mole di occasioni che creiamo. La verità è che non molliamo mai. Nonostante siamo andati sotto anche oggi siamo riusciti a ribaltarla. Sapevamo che era molto importante la vittoria oggi perché venivamo da un pareggio nella prima partita e ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto.

