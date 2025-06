D’Antonio e Manzo dal teatro San Carlo di Napoli al Galli

Preparati a vivere un'emozione unica: d’Antonio e Manzo, stelle del Teatro San Carlo di Napoli, portano al Galli di Rimini lo splendore della danza italiana. Nella serata finale del Concorso Rudolf Noureev, questi talenti affascineranno il pubblico con due pas de deux di eccezionale difficoltà, dimostrando che l’arte e la passione si incontrano sul palcoscenico. Per questo, la loro performance sarà un vero e proprio capolavoro di tecnica e emozione.

Sarà la coppia tutta italiana formata dalle étoiles del corpo di ballo del teatro San Carlo di Napoli, Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo, a deliziare il pubblico che assisterà alla ‘ Serata internazionale di danza ’, spettacolo conclusivo della sesta edizione del Concorso Rudolf Noureev, sabato 26 luglio alle 20 al teatro Galli di Rimini. I ballerini si esibiranno in due celeberrimi pas de deux, ad alto grado di difficoltà e, per questo, eseguiti molto raramente: il pas de deux di Noureev, dal 2° atto del Don Quichotte e il pas de deux di José Martinez da Delibes Suite. "Siamo orgogliosi di dare visibilità a dei talenti assoluti italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - D’Antonio e Manzo dal teatro San Carlo di Napoli al Galli

In questa notizia si parla di: teatro - antonio - manzo - carlo

La “Carmen” di Georges Bizet in scena al Teatro Carlo Felice - Venerdì 16 maggio alle ore 20, il Teatro Carlo Felice ospita la prima della celebre "Carmen" di Georges Bizet.

La fille du régiment di Donizetti al Teatro di San Carlo - "La fille du régiment" di Gaetano Donizetti torna al Teatro di San Carlo dopo sessant'anni, debutando domenica 18 maggio alle 17:00 e restando in scena fino martedì 27 maggio.

PRESENTAZIONE STAGIONE 2025/2026 Sabato 31 maggio - ore 12:00 Salone degli Specchi – Teatro di San Carlo La Fondazione Teatro di San Carlo è lieta di annunciare la Conferenza Stampa di presentazione della Stagione 2025/2026, alla prese Vai su Facebook

D’Antonio e Manzo dal teatro San Carlo di Napoli al Galli; Tutto il mondo della danza al Carlo Gesualdo di Avellino; Valastro al San Carlo: «Il mio Schiaccianoci moderno ma non troppo».

D’Antonio e Manzo dal teatro San Carlo di Napoli al Galli - Sarà la coppia tutta italiana formata dalle étoiles del corpo di ballo del teatro San Carlo di Napoli, Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo, a deliziare il pubblico che assisterà alla ‘Serata ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Teatro San Carlo, destra all’attacco in commissione - Emmanuela Spedaliere bolla come non competente l’organo del Consiglio comunale nell’esaminare gli atti del teatro ... Scrive napoli.repubblica.it