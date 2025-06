Danni del maltempo anche in provincia | chiusa la passerella a lago di Abbadia

Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Lecco ha causato ingenti danni, tra cui la chiusura della passerella a lago di Abbadia e l’improvviso crollo di alberi su strade e auto parcheggiate. Non solo la ruota panoramica di Lecco ha subito danni, ma l’intera regione si è trovata a fronteggiare gli effetti di un evento meteorologico estremo. La situazione richiede pronta attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Non solo l'impressionante crollo della ruota panoramica a Lecco. Il maltempo che si è scatenato poco prima delle ore 18 di sabato 21 giugno ha provocato danni anche in altre parti della città e in diversi comuni della provincia, in particolare con il crollo di piante su strade e auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Danni del maltempo anche in provincia: chiusa la passerella a lago di Abbadia

In questa notizia si parla di: danni - maltempo - provincia - chiusa

In arrivo 2,5 milioni di euro per i danni del maltempo in provincia di Sondrio nel luglio 2023 - In un gesto di solidarietà e supporto concreto, il Governo italiano ha destinato ben 25 milioni di euro alla provincia di Sondrio e oltre 51 milioni complessivi per 183 Comuni lombardi colpiti dal violento maltempo di luglio 2023.

Maltempo, pochi danni in provincia: da domani temperature di nuovo in aumento - Il maltempo ha attraversato Udine senza grandi conseguenze, lasciando solo qualche disagio. Dopo un weekend all'insegna di caldo e temporali, le condizioni migliorano: da domani le temperature torneranno a salire, riportando il sereno e la tranquillità nella provincia.

A nemmeno 48 ore dal violento temporale che sabato sera ha causato diversi danni e disagi, il territorio modenese è stato investito da una nuova ondata di maltempo, con ripercussioni ancora peggiori. Nel primo pomeriggio . ma ancor prima in Appennino - u Vai su Facebook

Danni del maltempo anche in provincia: chiusa la passerella a lago di Abbadia; Grandine e nubifragi in Emilia Romagna: frane, strade chiuse, blackout e accumuli record; Maltempo, danni in città e provincia per il forte vento: chiusa anche via dei Mille.

Danni del maltempo anche in provincia: chiusa la passerella a lago di Abbadia - Il forte vento ha abbattuto diversi alberi, uno è crollato pure sulla Lecco- Lo riporta leccotoday.it

Maltempo: allagamenti e danni in tutta la provincia VIDEO - Il maltempo che ha colpito già il Biellese e il Vercellese sta raggiungendo anche la Provincia di Alessandria. Come scrive radiogold.it