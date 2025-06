Danni collaterali militari spostati

In un quadro di crescente tensione internazionale, i militari italiani spostano le proprie forze nei teatri operativi all’estero per garantire massima sicurezza. La decisione, annunciata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, mira a minimizzare i rischi di danni collaterali in Medio Oriente. Una mossa strategica che sottolinea l’importanza di proteggere le truppe e preservare l’equilibrio geopolitico in un momento critico.

22.55 I militari italiani impegnati nei teatri operativi all'estero sono stati riposizionati alla luce della crisi in Medio Oriente per evitare eventuali danni collaterali. Così all'agenzia Ansa il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. "Le misure di sicurezza adottate essenzialmente consistono nel riposizionare le nostre forze presenti in aree particolarmente sensibili o in prossimità di possibili obiettivi Usa", ha detto il generale e che erano state preventivate misure di protezione per il personale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

