Danilo, cuore bianconero e protagonista indiscusso della Juventus, ha recentemente condiviso emozioni profonde sulla sua partenza dai colori bianconeri. Nonostante le svolte della vita, la sua passione per i colori juventini rimane intatta: «Sarò per sempre bianconero». Le sue parole, riprese da La Stampa, testimoniano il legame indissolubile con la squadra che ha amato e rappresentato con orgoglio. Un ricordo che resterà vivo nel cuore di tifosi e appassionati, perché...

Danilo torna sull’addio alla Juve: «Nella vita succedono delle cose ma sarò per sempre bianconero». Le sue dichiarazioni riprese da La Stampa. Danilo è intervenuto a La Stampa. Di seguito le parole dell’ex difensore della Juve, impegnato al Mondiale per Club con il suo Flameng o. ADDIO ALLA JUVE – « Nella vita a volte succedono delle cose e va come deve andare. ». JUVE – « Ho visto la partita con l’Al Ain e sono stato veramente orgoglioso dell’approccio dei miei ex compagni e di come hanno giocato. Poi per me parlare della Juventus mi emoziona sempre, non smetterò mai di dirlo: il Flamengo è il mio amore da bambino, la Juventus è il mio amore da grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Danilo torna sull’addio alla Juve: «Nella vita succedono delle cose ma sarò per sempre bianconero. Ho sentito Locatelli e…»

