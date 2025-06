Danilo | La Juventus mi emoziona | sono orgoglioso di Locatelli Wesley è già pronto per l'Italia

Danilo, la Juventus e l’Italia sono le passioni che infiammano il mio cuore. Con Wesley e Locatelli pronti a sognare in Nazionale, e il Mondiale per Club che già entusiasma con due vittorie consecutive del Flamengo di Danilo, l’emozione è alle stelle. È il momento di vivere ogni istante con orgoglio e speranza, perché il calcio italiano e sudamericano ci regalano emozioni indimenticabili. La strada verso la gloria è appena iniziata!

Il Mondiale per Club di Danilo è iniziato nel migliore dei modi: due vittorie in due partite con il suo Flamengo e la gioia del goal al Chelsa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: danilo - quot - juventus - emoziona

Ancelotti si presenta: "Voglio far tornare il Brasile campione". Nei primi convocati ci sono gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro - Carlo Ancelotti, nuovo commissario tecnico della Seleçao, si è presentato con l'ambizioso obiettivo di riportare il Brasile al vertice del calcio mondiale.

Clamoroso: la Juventus pensa a Simone Inzaghi In attesa di capire se il ritorno di Conte andrà in porto, in casa Juve prende quota una pista sorprendente: Simone Inzaghi. Il tecnico potrebbe lasciare l’Inter dopo la finale di Champions, e piace anche al Vai su Facebook

Danilo: Sarò per sempre juventino, orgoglioso di Locatelli; Juventus, ti attende l'ex Parma Danilo Pereira: Un'emozione; Danilo: Wesley è pronto per l’Italia. Parlare della Juventus mi emoziona.

Danilo: "La Juventus mi emoziona: sono orgoglioso di Locatelli. Wesley è già pronto per l'Italia" - Il Mondiale per Club di Danilo è iniziato nel migliore dei modi: due vittorie in due partite con il suo Flamengo e la gioia del goal al Chelsa nella vittoria per. Riporta calciomercato.com

Danilo a La Stampa: 'La Juventus mi emoziona sempre. Ho sentito Locatelli, consiglio Wesley' - «Nella vita a volte succedono delle cose e va come deve andare... ilbianconero.com scrive