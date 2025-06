Daniil Medvedev scherza dopo la sconfitta in finale ad Halle contro Bublik | il russo menziona Sinner e Alcaraz

daniil medvedev scherza dopo la sconfitta in finale ad halle contro bublik. il russo, pur deluso, ha trovato il modo di ridere e commentare con ironia, menzionando anche grandi nomi come sinner e alcaraz. un episodio che dimostra come anche nei momenti di sconforto, l’autodistacco e la leggerezza possano essere alleati preziosi. il tennis, si sa, riserva sempre sorprese e insegnamenti, anche quando il risultato non sorride.

Non è stato l'epilogo che Daniil Medvedev avrebbe sperato al termine della finale dell'ATP500 di Halle. Sull'erba tedesca, il russo è stato sconfitto dal kazako Alexander Bublik sullo score di 6-3 7-6 (4), in una settimana nella quale quest'ultimo ha espresso un tennis di alto livello, battendo rivali di altissimo livello come Jannik Sinner (n.1 del mondo) negli ottavi di finale. Un modo di giocare e di stare in campo che si adatta molto bene ai canoni dell'erba. In vista di Wimbledon, considerato questo risultato, Bublik rientrerà nel novero delle teste di serie e potrebbe essere una mina vagante per il livello di gioco messo in mostra in Germania, non dimenticando poi l'ottimo percorso al Roland Garros, dove si era spinto ai quarti, dove fu battuto proprio da Sinner.

