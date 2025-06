Daniela Lucangeli | Desiderare o dipendere la neuroscienza al servizio dell’educazione | I genitori non vedono i segnali di aiuto dei figli

Daniela Lucangeli, rinomata professoressa di Psicologia dello sviluppo, ci guida in un percorso illuminante tra neuroscienza e educazione. Nel suo intervento “Desiderare o dipendere”, evidenzia come i genitori spesso non riconoscano i segnali di aiuto dei figli, sottolineando l’importanza di un’attenzione consapevole. Comprendere queste dinamiche può trasformare il modo in cui supportiamo i nostri giovani, affinché possano crescere felici e sicuri, perché solo così possiamo costruire un futuro migliore.

Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione all'UniversitĂ di Padova, ha offerto un intervento profondo e toccante nel percorso "Famiglie al centro della tempesta". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“L’adolescenza non è una malattia, l’urgente appello di Daniela Lucangeli per una rivoluzione educativa: la pandemia nascosta dietro solitudine e autolesionismo che nessuno vuole vedere - L'adolescenza non è una malattia, ma un momento cruciale di crescita e scoperta che merita attenzione e comprensione.

Daniela Lucangeli: â€śÈ importante saper accettare anche il fallimento in quanto parte integrante dello sviluppo umano. L’errore non è un colpa, ma un segnale di dove c ... - Durante l’Elba Book Festival, Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università di Padova, ha tenuto una conferenza illuminante sul tema dell’educazione, partendo dall ... Secondo orizzontescuola.it

Seminario di Daniela Lucangeli sul talento - Daniela Lucangeli è professore ordinario in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all ... Segnala padovanews.it