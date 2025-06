Dallo scudetto all’addio McTominay | cambia tutto

Dallo scudetto all’addio, Scott McTominay ha lasciato il segno nel cuore del Napoli e dei suoi tifosi. La sua straordinaria rovesciata e i dodici gol hanno reso indimenticabile questa stagione, ma ora il vento del cambiamento soffia forte: il suo addio potrebbe rivoluzionare il volto della squadra. In un calcio in continuo mutamento, anche un solo giocatore può fare la differenza, e McTominay ne è stato la prova.

Scott McTominay è stato il protagonista dello scudetto del Napoli, ma nel calcio basta un nulla per cambiare tutto La sua rovesciata è la copertina del quarto scudetto del Napoli: c’è la firma di Scott McTominay nel trionfo della squadra di Antonio Conte. Dodici gol per il centrocampista scozzese, una vera forza della natura, un uragano che ha abbattuto l’Inter proprio nel momento decisivo del campionato. L’ex Manchester United si è preso la scena con la qualità delle sue giocate, l’intensità del suo calcio, il suo saper fare sempre la cosa giusta al momento giusto. Non un acquisto qualsiasi quello di McTominay da parte del Napoli, un colpo arrivato alla fine del calciomercato, proprio quando sembrava che potesse svanire tutto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Dallo scudetto all’addio, McTominay: cambia tutto

