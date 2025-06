Dalla Francia – Pogba giocherà con il Monaco | due anni di contratto pronto al debutto assoluto in Ligue 1

Dalla Francia, ecco il grande ritorno: Paul Pogba torna a calcare i campi di Ligue 1 con il Monaco, firmando un contratto di due anni. Dopo un periodo turbolento e la squalifica, l’ex Juventus si prepara al debutto assoluto in una competizione che aspetta con ansia il suo talento. Un ritorno atteso, che promette emozioni e sorprese nel panorama calcistico internazionale. La sua avventura nel Principato sta per cominciare: sarà una stagione da seguire con attenzione.

Un grande ritorno aleggiava sul calcio internazionale e si sta concretizzando: è quello di Paul Pogba. L`ex Juventus, dopo la squalifica per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Pogba Monaco, dalla Francia non hanno dubbi: l’ex Juventus è pronto a dire di sì ma… L’ostacolo che allontana la chiusura - Il ritorno di Paul Pogba nei gelidi campi del Monaco sembra ormai imminente, con la Francia che non nutre dubbi sulla sua disponibilità.

Paul #Pogba potrebbe ripartire dalla Francia: dialoghi continui con il #Monaco L'ex #Juventus non gioca una partita ufficiale dal Settembre 2023.

Paul #Pogba potrebbe ripartire dalla Francia: dialoghi continui con il #Monaco L'ex #Juventus non gioca una partita ufficiale dal Settembre 2023.

