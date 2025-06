Dalla casa allo sport per connettere giovani e anziani

Dalla casa allo sport, un progetto che unisce giovani e anziani, creando spazi di incontro, supporto e condivisione. Dalle iniziative per prevenire l’isolamento sociale alle attività digitali per gli anziani, fino a eventi intergenerazionali come colazioni, tè delle cinque e tornei di pickleball. Un modo innovativo per rafforzare il senso di comunità e favorire relazioni durature tra tutte le età . Perché, alla fine, è nelle connessioni che troviamo il vero valore della vita.

Ci sono gli spazi che aiutano le famiglie a orientarsi nei servizi di supporto, i progetti in collaborazione con le quattro Asst milanesi per intercettare persone a rischio d’ isolamento sociale, quelli che supportano gli anziani nell’accesso all’ universo digitale, e quelli che creano occasioni d’incontro tra loro e i piĂą giovani, dalle "colazioni" o "tè delle cinque" coi "nonni" ai tornei di pickleball (un incrocio tra tennis, padel, ping pong e badminton) con gli studenti delle superiori. Sei progetti su Milano, illustrati giovedì al centro per la famiglia di via Dini, a Chiesa Rossa, nella tappa in cittĂ del ciclo d’incontri “ GenerAzioni in cammino ” con cui l’assessora regionale alla SolidarietĂ sociale Elena Lucchini racconta le iniziative (realizzate da enti del terzo settore, Comuni, Asst con la regìa delle Ats) finanziate dalla misura per l’" invecchiamento attivo e il patto tra generazioni ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla casa allo sport per connettere giovani e anziani

