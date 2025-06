Dalla camera da letto alla passerella | il fresco ritorno dell’abito sottoveste

Dalla camera da letto alla passerella, il ritorno dell'abito sottoveste segna una rivoluzione nel guardaroba estivo. Un tempo simbolo di intimità , ora si trasforma in un must daily, leggero e versatile. Perfetto per aggiungere un tocco di stile senza rinunciare al comfort, l’abito sottoveste è pronto a conquistare anche le giornate più calde. Ecco come indossarlo nella quotidianità per un’estate all’insegna dell’eleganza effortless.

È tempo di svegliarsi per l'abito sottoveste, che esce (letteralmente) dai sogni per sfilare alla luce del sole. Capo simbolo del guardaroba notturno, è stato risvegliato dalla moda e riconvertito in chiave quotidiana: leggero, impalpabile, sempre pronto a trasformare anche il più semplice dei look in un esercizio di stile. Slip dress: come indossare l'abito sottoveste nella quotidianità X Perfetto per affrontare l'estate con un'eleganza che non ha bisogno di stratagemmi, solo di fluidità e freschezza. Bianco e svolazzante, come un lenzuolo steso al sole, l'abito in cotone sorprende grazie ad abbinamenti studiati nel dettaglio.

