Dalla Brianza a Campovolo | PizzAut va in trasferta e fa il pieno di entusiasmo

Dalla Brianza a Campovolo, PizzAut si fa in quattro per portare il suo entusiasmo e la sua passione. Mentre Ligabue incanta con “Ballando sul mondo”, il sorriso di PizzAut illumina il cuore di molti, dimostrando che l’unione e l’inclusione sono le vere vittorie. Centomila cuori uniti sotto il cielo di Campovolo: un trionfo di emozioni e di speranza, perché il successo di PizzAut è anche il nostro. In mezzo a questa festa, emerge una grande verità.

