Dalfilo tra le 100 start up a più rapida crescita dell’Europa meridionale

Dalfilo, l’azienda di Casnigo specializzata in biancheria per la casa artigianale e di alta qualità, conquista un importante riconoscimento: entra nella prestigiosa Sifted 100 France & Southern Europe 2025, la classifica delle startup a più rapida crescita in Europa meridionale. Un traguardo che testimonia il fermento imprenditoriale italiano e il valore del Made in Italy nel panorama internazionale. Questa eccellenza locale dimostra che il talento può trasformare le sfide in successi globali.

Casnigo. Dalfilo tra le 100 startup a più rapida crescita dell’Europa meridionale. L’azienda di Casnigo che opera nel settore della biancheria per la casa, offrendo prodotti artigianali di alta qualità 100% Made in Italy, è stata inserita, per la prima volta, tra le startup a più rapida crescita nella prestigiosa Sifted 100 France & Southern Europe 2025. La classifica è stata stilata da Sifted, parte del gruppo Financial Times, che seleziona le cento migliori e più promettenti startup europee. “Non potremmo esserne più orgogliosi. Essere riconosciuti insieme a così tante aziende stimolanti è un grande onore e un momento di orgoglio per il nostro team”, ha commentato su LinkedIn l’azienda bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dalfilo tra le 100 start up a più rapida crescita dell’Europa meridionale

