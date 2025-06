Dal Napoli al Milan non solo Osimhen | che intreccio da paura

Dal Napoli al Milan, non solo Osimhen: un intreccio da paura scuote il mondo del calcio. Le trattative tra le due big italiane sono diventate il centro di attenzione, con sorprese e colpi di scena che promettono una sessione di mercato infuocata. Tra novità e indiscrezioni, il panorama si anima, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di scelte decisive. La questione è aperta: quale sarà il prossimo capitolo di questa partita a scacchi calcistica?

Per Napoli e Milan, oltre a Victor Osimhen, bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato. In queste prime settimane di sessione estiva di calciomercato, di fatto, Napoli e Milan sono state unite tra di loro tramite diverse indiscrezioni. La prima è sicuramente quella che portava ad un imminente passaggio in azzurro di Musah che, però, ora ha subito una brusca frenata. (Ansa Foto) tvplay.it Il Napoli era vicino a chiudere l’acquisto del centrocampista per circa 25 milioni di euro, ma poi il Milan ne ha chiesti per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Musah. 🔗 Leggi su Tvplay.it