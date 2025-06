Dal Gruppo Sportivo Terre Veleiate mille euro per l' Aido della Valdarda

Nel cuore di Veleia Romana, il Gruppo Sportivo Terre Veleiate ha dimostrato ancora una volta il suo grande impegno sociale, consegnando mille euro all'Aido della Valdarda. Questa generosa donazione, frutto della 12ª Marcia delle Terre Veleiate, testimonia come lo sport possa diventare un potente veicolo di solidarietà. Un passo importante per rafforzare il legame tra comunità e beneficenza, dimostrando che insieme si può fare la differenza.

Nella splendida cornice del foro di Veleia Romana il Gruppo Sportivo Terre Veleiate ha consegnato l'assegno benefico alla sezione Aido di Lugagnano, frutto della raccolta fondi collegata alla 12esima edizione della Marcia delle Terre Veleiate. L'evento sportivo, che si è svolto in alta val.

