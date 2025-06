Dal giro in Ferrari alla gita in mare | una giornata per i ragazzi con disabilità intellettive

Un giorno indimenticabile all'insegna di emozioni, solidarietà e libertà: dal rombo dei motori Ferrari alle onde del mare, il “Born to Smile” ha celebrato l’inclusione e l’umanità. Organizzato dal Moto Club Born To Dream alla sua seconda edizione, l’evento ha coinvolto i ragazzi disabili dell’Anffas di Ravenna, creando ricordi preziosi per tutti. Perché, quando si uniscono cuore, passione e solidarietà, il sorriso diventa il vero motore del cambiamento.

Rombo dei motori, musica e mare, ma soprattutto umanità. Il “Born to Smile", evento organizzato dal Moto Club Born To Dream, alla seconda edizione, ha riunito i protagonisti di quest’anno: i ragazzi disabili dell’associazione Anffas di Ravenna (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dal giro in Ferrari alla gita in mare: una giornata per i ragazzi con disabilità intellettive

In questa notizia si parla di: mare - ragazzi - giro - ferrari

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

Progetto Mare Nostrum, ragazzi Area Penale diventano sub e custodi ambiente - Il progetto Mare Nostrum, che partirà dalla Campania, coinvolgerà ragazzi di vari istituti penali minorili in Italia, trasformandoli in subacquei e custodi dell'ambiente.

“Ragazzi, devo dirvi una cosa sull’esame”. Maturità 2025, l’annuncio di Giorgia Meloni (VIDEO) Vai su Facebook

Dal giro in Ferrari alla gita in mare: una giornata per i ragazzi con disabilità intellettive; Ospedale dei Bambini, lezioni di archeologia subacquea per i pazienti di Oncoematologia; Incidente con l'auto noleggiata: tre giovani morti. Da uno dei telefoni l’Sos di allarme. Chi erano Luigi, Kar.

E’ morto il ragazzino soccorso in mare nel Ferrarese: è la terza tragedia in 48 ore - Il giovanissimo era stato recuperato in condizioni gravissime a Lido degli Estensi: inutile la corsa all’ospedale di Ravenna ... Scrive msn.com

Tragedia sfiorata sulla costa ferrarese, ragazzino in condizioni disperate - L’allarme in serata dal Lido degli Estensi, è stata una giornata da incubo per le nostre spiagge ... Da msn.com