Dal Comune di Arezzo in un curioso sodalizio bipartisan continuano ad arrivare gli attacchi al comitato Emergenza Lupo – Arezzo

dalla “Città dei lupi” continuano a suscitare polemiche e tensioni, evidenziando come il dialogo tra le parti rimanga ancora difficile. In un contesto in cui la collaborazione dovrebbe essere la chiave per affrontare sfide ambientali complesse, è sorprendente vedere come le incomprensioni e le ostilità prevalgano. La questione del sovrannumero di lupi a Arezzo richiede invece unitezze di intenti e soluzioni condivise, affinché la convivenza diventi possibile per tutti.

Arezzo, 22 giugno 2025 – Il Consigliere Comunale Menchetti ha perso un’altra buona occasione. Dal Comune di Arezzo, in un curioso sodalizio bipartisan, continuano ad arrivare gli attacchi al comitato Emergenza Lupo – Arezzo, che dal 2023 non ha fatto altro che informare ed organizzare eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della sovrappopolazione dei lupi nei territori antropizzati. Dalle assise della “Città dei lupi” sono piovute offese, diffamazioni, critiche sterili e perfino minacce: tutti tentativi di zittire chi porta dati e scienza sul tavolo. I fatti ci hanno dato ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Dal Comune di Arezzo, in un curioso sodalizio bipartisan, continuano ad arrivare gli attacchi al comitato Emergenza Lupo – Arezzo»

